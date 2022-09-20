وزير الدفاع يكرم عدداً من المتميزين من قوات حرس الحدود.. فيديو وصور

إلتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من مقاتلي قوات حرس الحدود ، والذى يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

قائد قوات حرس الحدود

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح عماد يمانى قائد قوات حرس الحدود، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه لقوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه عبر مختلف النقاط والمنافذ الحدودية، مؤكدًا أن رجال قوات حرس الحدود سيظلون دائماً فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية مستعدين للزود بالروح والدم لتبقى راية الوطن عالية خفاقة .

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى تناول أبرز الجهود والنجاحات التى حققتها قوات حرس الحدود على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة خلال الفترة الماضية.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى آداء المهام والواجبات المكلفين بها ، إلى جانب نجاحاتهم المتتالية فى ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

الحفاظ على الأسلحة والمعدات

ونقل الفريق أول محمـد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي قوات حرس الحدود ، مشيداً بالجهد الذى يبذلونه فى تأمين الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والتصدي للمهربين والمتسللين والعناصر الإجرامية التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارًا مع مقاتلي قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية ، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتبقى القوات المسلحة على قلب رجل واحد يضحون بالغالى والنفيس للدفاع عن إستقرار الوطن وسلامة أراضيه.

نادى حرس الحدود

وفى ختام اللقاء تم إلتقاط صورة تذكارية جماعية مع فريق كرة القدم لنادى حرس الحدود الصاعد للدورى الممتاز، كما تم إلتقاط صورة تذكارية مع قادة وضباط حرس الحدود.

معرض قوات حرس الحدود

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتفقد معرض لقوات حرس الحدود للإطمئنان على منظومة التأمين والتسليح الحديثة والمركبات والوسائل المستخدمة بقوات حرس الحدود، كما تم عرض بعض المضبوطات والأحراز التى نجحت قوات حرس الحدود بضبطها خلال الفترة الماضية .

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