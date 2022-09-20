أخبار التعليم.. حجازي يلزم المعلمين بارتداء الزي المناسب لمكانتهم داخل المدارس.. جامعة حلوان: دعم مادي وفني لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي لدعم أصحاب الشركات الناشئة و رواد الأعمال بالجامعات المصرية تحقيقا للتنمية.

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة بوضع عبارتي (قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا ... و نحن شركاء في بناء شخصية أبنائكم من اجل مستقبل مشرق واحترام المعلمين واجب على الجميع ) في مكان ظاهر بجميع المدارس والادارات والمديريات التعليمية الموجودة على مستوى جمهورية مصر العربية .

حصل موقع صدى البلد على التفاصيل الكاملة لـ خطة وزارة التربية والتعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في اول عام دراسي يجلس فيه الدكتور رضا حجازي على كرسي وزير التربية والتعليم .

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ،يواصل طلاب الدبلومات الفني تسجيل رغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022 .

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس نتيجة القبول للفرقة الاولى شعبة الدراسة باللغة الفرنسية للعام الجامعى 2022 / 2023 .

يبحث مئات الالاف من الطلاب الجدد عن طرق الذهاب الي الجامعات الحكومية، مثل جامعة القاهرة و جامعة حلوان و جامعة عين شمس، عن طريق المواصلات العامة وخاصة مترو الانفاق الذي يوفر علي الطلاب نفقات كثيرة من خلال اشتراك المترو المدعم للطلاب.

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع معلمي جمهورية مصر العربية قبل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية والحكومية والخاصة

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بـ حظر استخدام التليفون المحمول المزود بكاميرا وبرامج الألعاب نهائيا في المدارس في العام الدراسي الجديد.



