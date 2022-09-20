جامعة عين شمس: نعمل على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال

تتجه الجامعات المصرية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع لذلك تولي وزارة التعليم العالي اهتمام بالإبتكار والإبداع باعتبارهما أحد الركائز الأساسية ،لدعم المبتكرين والنابغين.

أكدت الدكتورة لمياء رضوان مدير وحدة تنمية الابتكار بكلية زراعة جامعة عين شمس علي مواصلة المسيرة لتحقيق مزيد من الانجازات، حيث شاركت وحدة تنمية الابتكار في مختلف الجوانب والمجالات الابتكارية، كما حصدن عددًا من الجوائز في مختلف المجالات ، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

وأضافت الدكتورة لمياء أن وحدة تنمية الابتكار تبحث عن المشكلات المعقدة للوصول الى حلول جذرية بإستخدام التقنيات الحديثة لافتة أن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، إضافة لجهود منظومة التعليم العالي لدعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين من طلاب الجامعات وتوفير منصة تستوعب طاقات الشباب واكتشاف مواهبهم وصقلها ورعايتها وتوجيهها في الطريق السليم الذي يخدم قاطرة التنمية الوطنية.

وأوضحت مديرة وحدة تنمية الابتكار أن كلية الزراعة حصلت علي المركز الأول فى مسار المشاريع الابتكارية للدراسات العليا القطاع الزراعى مؤكدة أهمية مواصلة مسيرة الإنجازات فـي مختلف المجالات العلمية.