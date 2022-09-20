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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقرب إلي المستحيل .. أردوغان يوضح شروط إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

بوتين واردوغان
بوتين واردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تسوية الصراع الأوكراني ستتطلب إعادة روسيا جميع الأراضي إلى أوكرانيا.

وفي مقابلة مع “بي بي إس” نيوز، قال أردوغان، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن السماح لموسكو بالحفاظ على الأراضي التي اكتسبتها منذ بدء الصراع في فبراير، “لا، بدون شك لا”.

وقال: “إذا كان سيتم إرساء سلام في أوكرانيا، بالطبع، فإن عودة الأرض التي تم غزوها ستصبح مهمة حقا. هذا ما هو متوقع. هذا ما هو مطلوب”.

وأضاف الزعيم التركي أن “الأراضي التي تم غزوها ستعاد إلى أوكرانيا”.

وقال أردوغان إنه “لا يمكن تبرير أي غزو”، لكنه أقر بأنه في الوقت نفسه، “قبل اندلاع هذا الصراع، حدثت أشياء كثيرة”.

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وردا على سؤال حول شبه جزيرة القرم، التي أعيد توحيدها مع روسيا بعد استفتاء عام 2014، أكد أردوغان أنه كان يطلب من “صديقه العزيز فلاديمير بوتين” إعادة شبه جزيرة القرم إلى أصحابها الشرعيين، لكنه أقر بأن هذا لن يحدث.

وحافظ أردوغان على موقف محايد إلى حد كبير بشأن الصراع الأوكراني وأكد أن الأمم المتحدة يجب أن تجري تحقيقات في جرائم الحرب المزعومة وأن تلعب دور المحكم بين الجانبين.

وأضاف: “لن ندافع عن زعيم واحد. ولكن، بدلا من ذلك، علينا أن نبحث عن نتيجة ترضي جميع الأطراف المعنية”.

وفي الوقت نفسه، أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان، المعتبرتان من قبل الكرملين كجمهوريتين مستقلتين، اليوم الثلاثاء أنها ستجري استفتاءات على الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر. 

وقالت منطقتا زابوريجيا وخيرسون اللتان تسيطر عليهما موسكو جزئيا إنهما ستجريان أيضا تصويتا في نفس الوقت.

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