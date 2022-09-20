أردوغان: لا منتصر في الحرب الأوكرانية.. ومحطة زابوريجيا النووية تهدد البشرية بأكملها

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن الحرب في أوكرانيا، لن يكون فيها أي طرف منتصر.

وقال أردوغان في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: “الحرب في أوكرانيا لن يكون فيها طرف منتصر ويجب حل الصراع عبر الحوار”.

وأشار إلى أن “أسعار الطاقة تزداد وتؤثر على التضخم ولهذا يجب ضمان أمن الطاقة في العالم”.

ولفت أردوغان إلى أن “الأمم المتحدة عليها أن تكون أكثر فاعلية لمواجهة المشاكل العالمية”.

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة تبذل قصارى جهدها لتتمكن من وضع حد للحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن أزمة محطة زابوريجيا النووية تهدد أمن البشرية جمعاء.

وأردف بقوله: “على مجلس الأمن أن يعمل بشكل أفضل في سعيه لتحقيق السلم والعدل والرفاه..العالم أكبر من مجرد 5 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن”.

وتمثل المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين فرصة متاحة أمام رؤساء الدول والحكومات للالتقاء في مقر الأمم المتحدة ومناقشة القضايا العالمية.