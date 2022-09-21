سفير السودان الجديد لدى روسيا الاتحادية يقدم أوراق اعتماده للرئيس بوتين

قدم السفير محمد الغزالي التيجاني سراج، أوراق اعتماده إلى الرئيس فلاديمير بوتين، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى روسيا الاتحادية.

وقالت وزارة الخارجية بالسودان في بيان الليلة، إن السفير نقل للرئيس بوتين تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وأكد متانة وعمق العلاقات بين السودان وروسيا.

كما أعرب السفير عن حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوطيد علاقات الصداقة بين الشعبين السوداني والروسي، مثمنا الدعم الروسي المتواصل للسودان.

بدوره رحّب الرئيس الروسي بسفير السودان، متمنياً له التوفيق في أداء مهمته، مشيدا بالعلاقات المتطورة بين البلدين.. وطلب نقل تحياته إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي.