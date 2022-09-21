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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

"نكتة مضحكة".. جيمس بوند يحكي أسرارا جديدة مع الملكة الراحلة إليزابيث

جيمس بوند والملكة
جيمس بوند والملكة

كشف النجم السينمائي البريطاني دانيال كريغ، الذي اشتهر بأداء دور الجاسوس البريطاني «جيمس بوند»، عن نكتة «مضحكة للغاية» قالتها له الملكة الراحلة إليزابيث الثانية حين التقاها ذات مرة في عام 2012.
 

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ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن كريغ حديثه عن مشاركة الملكة في فيلم قصير أنجز لافتتاح أولمبياد 2012 في لندن، أدى فيه النجم البريطاني شخصية جيمس بوند، إذ ظهرت في المقطع، وهي تستقبل الجاسوس في قصر باكنغهام قبل أن يذهبا معا إلى الاستاد الأولمبي.

وقال كريغ إن الملكة كانت «بشوشة جدا» حين التقته وأنها أطلقت نكتة «مضحكة للغاية» عنه أثناء التقاط المصورين بعض الصور لهما حيث قالت فجأة: «يا إلهي، إنه الشخص الذي لا يبتسم»، في إشارة إلى حقيقة أن شخصية جيمس بوند كانت جادة جدا ونادرا ما تبتسم.



وقبل حوالي أسبوع، وأثناء تواجده في مهرجان تورونتو السينمائي، أعرب كريغ عن حزنه لوفاة الملكة إليزابيث، قائلا إنها «شخصية لا تصدق ولن تتكرر». وأضاف قائلا: «أشعر بالحزن الشديد منذ إعلان خبر وفاتها، وما زلت أشعر بالفخر كلما تذكرت أنني صورت مقطعا قصيرا معها خلال أولمبياد 2012، فقد كانت في منتهى اللطف المعروف عنها».

واشتهرت الملكة إليزابيث الثانية بخفة ظلها، وحس الفكاهة، حيث كانت دائما ما تلجأ إلى الضحكة والمزاح، للتخفيف من وطأة الجدية المطلوبة في إطلالاتها العامة ومهامها الرسمية.

وتوفيت الملكة يوم الخميس 8 سبتمبر بمنزلها في بالمورال عن 96 عاماً بعد حكم استمر 70 عاماً.
 

جيمس بوند الراحلة إليزابيث الثانية النجم السينمائي دانيال كريغ الاستاد الأولمبي

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