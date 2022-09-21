برلماني: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع

أثني النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتي تم إعدادها تنقيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي و إطلاقها اليوم الأربعاء من قبل رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له أن الدولة المصرية دائما تعمل على دعم الابتكار وتطويره بحماية الملكية الفكرية وأن العمل من خلال استراتيجية متكاملة تقدم كل أشكال الدعم للمبتكرين ودفعهم للاستثمار فى اختراعاتهم وإبداعاتهم سيدفع بتنمية المجتمع المصري، وإنتاج سلع وخدمات جديدة بتكنولوجيات حديثة.

وأكد النائب حازم عويان ، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطاقات الإبداعية المساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر، وذلك نظرا للدور الذى تؤديه فى ضمانة الحقوق الأدبية والقانونية لهم، وتشجيع الابتكار والإبداع .

حيث شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة إطلاق جمهورية مصر العربية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية، المقام على هامش الاحتفالية، بصحبة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،"دارين تانغ"، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث زار الدكتور مصطفى مدبولي عددا من أجنحة المعرض الخاصة بعدد من الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية والشركات.