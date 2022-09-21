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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

رئيس مياه دمياط يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

صدى البلد

اجتمع العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بأعضاء لجنة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وممثلى المقاول التنفيذى للمشروعات، وممثلين عن الجهة الاستشارية، بالإضافة لعدد من قيادات الشركة، وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام الشركة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قري الريف المصري، والجاري تنفيذها ضمن قري مركز كفر سعد بالمحافظة.

وناقش الاجتماع آخر التطورات، واستعرض الموقف التنفيذى ومعدلات الأداء ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة العمل، وكذلك مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من المشروعات وبالمستوى الفني المحدد، وتذليل أي عقبات بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات القائمة على التنفيذ والإشراف لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً، وتقديم جميع الخدمات التي يحتاج لها المواطن بالمستوى اللائق.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحى المبادرة الرئاسية الصرف الصحى حياة كريمة

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