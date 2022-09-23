وداعا فصل الصيف.. مفاجأة بشأن حالة الجو اليوم الجمعة 23-9-2022

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 23-9- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية هبة ماهر، إن اليوم هو البداية الرسمية لفصل الخريف، الذى سيستمر لمدة 3 أشهر، وهذه الفترة تشهد البلاد حالة من الجو الجميل، معلقة: “وداعًا فصل الصيف”.

وأوضحت هبة ماهر أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن اليوم درجات الحرارة منخفضة بعض الشئ عن الأيام الماضية، وهناك انخفاض فى نسب الرطوبة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

بنهــــا 33 23

دمنهور 32 22

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 32 22

دمياط 32 22

بورسعيد 31 23

الإسماعيلية 33 21

السويس 34 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 22

شلاتين 36 25

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 30 22

وادي النطرون 30 22

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 33 20

العريش 31 21

رفح 30 21

الطور 35 24