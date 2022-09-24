محمد الصبان عن “ضي”: مركز ثقافي ومزار مهم لطلبة الفنون

قال الفنان الدكتور محمد الصبان إن أتيليه العرب للثقافة والفنون “ضي” بمثابة مركز ثقافي ومزار رائع لطلبة الفنون، مشبها إياه بأتيليه القاهرة في بداياته.

وأضاف الصبان خلال تفقده قاعات ضي بالمهندسين والزمالك، والتي تستضيف حاليا 1000 عمل فني لنحو 100 فنان بمعرض “مبدعون خالدون” لمدة شهر ونصف، “منذ كنت طالبا عرفت أتيليه القاهرة كأهم مركز ثقافي مصري، والآن يذكرني ضي الزمالك ببداياته وحديقته الصغيرة”.

وتابع الصبان “حي الزمالك يضم أهم وأشهر قاعات الفن وجميعها تقدم معارض ذات مستوى احترافي، لكن (ضي) شبيه أتيليه القاهرة إضافة كبيرة كونه يشكل مركزا ثقافيا متكاملا، فهو عبارة عن عدة قاعات موزعة على أربعة أدوار لعرض الأعمال الفنية، بالإضافة لعقد الندوات الثقافية ودورات تعليمية للفنون وحديقة بها كافيتريا لرواد المكان من فنانين ومثقفين وجمهور محب للفن”.

واستكمل الصبان “مع قرب بداية الدراسة سيصبح ضي مزارا لطلبة كليات الفنون القريبة جدا من المكان، والسبب الأساسي في كتابتي عن هذا المركز الثقافي هو افتتاح معرض مبدعون خالدون بمجموعة أعمال غير مسبوق عرضها بهذا الكم تكريما لكبار الفنانين المصريين الذين رحلوا عن عالمنا”.

وأكد الصبان أن “تلك الأعمال أجزم بأن بعضنا لم يرها أحد من قبل والكثير لا يعرفها ولا يعرف من أبدعها، فهو معرض يستحق المشاهدة كما يستحق القائمون عليه بمؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون التحية عن جهود تنظيمه، وأتمنى أن أجد مثله بكافة محافظات مصر”.