عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمد الصبان عن “ضي”: مركز ثقافي ومزار مهم لطلبة الفنون

د. محمد الصبان
د. محمد الصبان

قال الفنان الدكتور محمد الصبان إن أتيليه العرب للثقافة والفنون “ضي” بمثابة مركز ثقافي ومزار رائع لطلبة الفنون، مشبها إياه بأتيليه القاهرة في بداياته.

وأضاف الصبان خلال تفقده قاعات ضي بالمهندسين والزمالك، والتي تستضيف حاليا 1000 عمل فني لنحو 100 فنان بمعرض “مبدعون خالدون” لمدة شهر ونصف، “منذ كنت طالبا عرفت أتيليه القاهرة كأهم مركز ثقافي مصري، والآن يذكرني ضي الزمالك ببداياته وحديقته الصغيرة”.

txt

وزير التعليم العالي والخشت يتفقدان معرض جامعة القاهرة المشارك فى فعاليات منتدى أنشطة الجامعات

txt

بصمة إبداع.. معرض تصوير لطلاب قسم التربية الفنية بنوعية عين شمس

وتابع الصبان “حي الزمالك يضم أهم وأشهر قاعات الفن وجميعها تقدم معارض ذات مستوى احترافي، لكن (ضي) شبيه أتيليه القاهرة إضافة كبيرة كونه يشكل مركزا ثقافيا متكاملا، فهو عبارة عن عدة قاعات موزعة على أربعة أدوار لعرض الأعمال الفنية، بالإضافة لعقد الندوات الثقافية ودورات تعليمية للفنون وحديقة بها كافيتريا لرواد المكان من فنانين ومثقفين وجمهور محب للفن”.

واستكمل الصبان “مع قرب بداية الدراسة سيصبح ضي مزارا لطلبة كليات الفنون القريبة جدا من المكان، والسبب الأساسي في كتابتي عن هذا المركز الثقافي هو افتتاح معرض مبدعون خالدون بمجموعة أعمال غير مسبوق عرضها بهذا الكم تكريما لكبار الفنانين المصريين الذين رحلوا عن عالمنا”.

وأكد الصبان أن “تلك الأعمال أجزم بأن بعضنا لم يرها أحد من قبل والكثير لا يعرفها ولا يعرف من أبدعها، فهو معرض يستحق المشاهدة كما يستحق القائمون عليه بمؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون التحية عن جهود تنظيمه، وأتمنى أن أجد مثله بكافة محافظات مصر”.

مصر العرب كتاب الزمالك المهندسين معرض القاهرة اتيلية العرب المركز الثقافي دراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سافر لدفن والدته فعاد على فاجعة وفاة طفليه وزوجته بشرم الشيخ.. تفاصيل

قرارات عاجلة.. حقيقة تاجيل الدراسة في المدارس والجامعات

اعترافات المتهم بخطف ملكة جمال مصر.. نص التحقيقات

بعد الفيديو الأخير.. بنطلون شيرين عبدالوهاب يثير الجدل| سعر صادم

صعود العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24-9-2022

الاتحاد البوليفي يكشف لـ صدى البلد حقيقة إيقاف سافيو لاعب الأهلي الجديد

مفاجأة.. هل تعمد سائق التريلا تأديب صاحب الملاكي المتهور على طريق السويس؟

لم أر هذه الجرأة.. محمد رمضان يعلق على حديث إبراهيم عيسى بعد زيارة الإسكندرية

ترشيحاتنا

هذه التزم الصمت معها .. الزعيم عادل إمام نجم تلاحقه الشائعات |تقرير

تبدأ من 332 ألف.. 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري| صور

بعد إعلان التعبئة العسكرية .. تمرد بين الجنود الروس رفضا للمشاركة بالحرب.. شاهد

وزير الصحة يكرم فريق قافلة الإغاثة الطبية المصرية بالسودان عقب انتهاء مهام عملهم

تشكيل إسبانيا أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

غرامة 1000 للي يغيب.. عمرو أديب منفعلا على المطالبين بتأجيل الدراسة: عايزين العيال يقعدوا في البيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكنتش بعرف أعيط .. سر انهيار ياسمين الخطيب في البكاء

وجه منتفخ.. فيديو بوسي شلبي يثير الجدل| شاهد

محمد ثروت : هنسيب لمين الغنا ليست موجهة .. وجودي في عصر العمالقة وسام على صدري | حوار

جمال شعبان يوجه رسالته الأخيرة لمحمد رمضان .. تحذير أم تشجيع

فيديو

محمد ثروت : هنسيب لمين الغنا ليست موجهة .. وجودي في عصر العمالقة وسام على صدري | حوار

عمرو دياب يفاجئ عروس في فرحها.. شاهد رد فعلها

لعبة هشمت رأسها بسبب شعرها الطويل.. قصة وفاة عصفور الجنة مريم

وصلة سخرية بين رامي جمال وزوجته.. ناريمان تحرجه والفنان يرد: لماضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر وقمة التحديات !

هند عصام

تحتمس الرابع.. الملك المخادع

إبراهيم شعبان

هيكل.. الأب الروحي للصحافة المقدسة

نهال علام

الملكة إليزابيث

محمد شعبان

خبراء الفيس بوك

ياسمين بدوي

راقبوا الميدان .. التعليم مش "كله تمام"

سامح فايز

هو كل حاجة إخوان!

د . مجدى بدران

طرق الوقاية من أمراض الخريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ