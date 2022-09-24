فيها حاجة حلوة.. أولمبياد 2036 تقترب من مصر| توجيهات رئاسية وإنشاءات عالمية

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في استقبال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أبدى موافقته على استعداد مصر للتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة رئيس اللجنة الأولمبية لمصر.

وتمتلك مصر أكثر من صرح رياضي عظيم لتصبح على أتم الاستعداد لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

وتعد أهم المنشآت الرياضية داخل مصر هي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية “القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية” والتي تمتلك كافة الإمكانيات التي تساعد على استقبال مصر أكبر الأحداث العالمية .

أبرز المعلومات عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

تقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا وتشمل استاد لكرة القدم ويسع مايقرب من 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تتسع لـ 15 ألف وآخري لـ 8 آلاف

وتحتوي المدينة على مجمع حمامات سباحة أوليمبي ومجمعات تنس وإسكواش وفروسية بالإضافة إلى مستشفى للطب الرياضي .

كما تحتوي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على أبرز الفنادق والملاعب المفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم والمسرح المكشوف .

مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في عهد إنجازات الرئيس

عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على هامش تدشين إنجازات دولة وبناء دولة حديثة تليق باسم ومكانة مصر، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تشتمل العاصمة على كافة الخدمات والمنشآت لتصبح محفل لكافة المنظمات الرياضية العالمية وغيرها.

وتعتبر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة أولمبية متكاملة والتي تم تدشينها بمواصفات عالمية تواكب العصر الحالي لتشمل أعلى المعايير والمواصفات الدولية تشغيلها بأعلي كفاءة لتصبح قادرة على استقبال كبرى المحافل العالمية والإفريقية .

إنجازات الدولية تنال إهتمام توماس باخ

وبمجرد رؤيته الإنشاءات التي تحدث داخل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن إقامة دورة الألعاب الأولمبية عام 2036، في مصر سيكون حدث تاريخي.

وقال توماس باخ على هامش تواجده في القاهرة، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وإذا قدر لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، ستكون حدثا تاريخيا لمصر.

وأكد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولة أنه سعيد بزيارة مصر ومشاهدة الأماكن الأثرية والمنشآت الرياضية الكبيرة.

وقال توماس باخ إن مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت مثمرة للغاية وتناولنا العديد من الملفات أهمها الحصول على موافقة الحكومة المصرية على تقديم طلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 والتي ستكون حدثا تاريخيا.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في كلمته، خلال مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي: تناول الحديث استعراض إنجازات الرياضة المصرية الأخيرة في كل البطولات والذي يؤكد وجود تطور كبير في الرياضة المصرية.

وأوضح توماس باخ، أنه سعيد بزيارة مصر والحفاوة الكبيرة التي وجدتها في الاستقبال والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية ومجهود اللجنة الأولمبية المصرية.

ووجه توماس باخ، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والشكر للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا التعاون الكبير.