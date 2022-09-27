بلاش مايوه.. ضرة بوسي بالعباية وبدون مكياج تثير السوشيال ميديا

تداول مستخدمو “فيسبوك” صورا متعددة لـ ضرة بوسي منة محمد وزوجة هشام ربيع، وهي بالعباءة السوداء والحجاب.

وظهرت منة بإطلالة مختلفة بالحجاب والعباية بدون مكياج، حيث ارتدت عباية باللون الأسود المنقوشة بالحروف العربي باللون بالبيج ونسقت معها حجابا بنفس الألوان مع نضارة شمس.

وظهرت منة ضرة بوسي بجوار زوجها هشام ربيع، وانهالت عليها التعليقات: “خليكي بالحجاب بلاش تبقي زي ضرتك أو تلبسي مايوه”.

كانت ضرة بوسي أثارت جدلا كبيرا بعد صورة المايوه، حيث اتضح أنها كانت محجبة وبدأت صورها تنتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا.

وبتتبع حساب منة محمد - ضرة المطربة بوسي - وجد أنها أم لأربعة أطفال من زوجها هشام ربيع، منهما ولدا توأم وابنتان، وإليكم الصور بالحجاب.