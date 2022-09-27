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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وفد دبلوماسي أمريكي يزور مرصد الأزهر للتعرف على كيفية مكافحة التطرف

مرصد الأزهر يستقبل
مرصد الأزهر يستقبل وفداً دبلوماسياً أمريكياً

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس الاثنين، وفداً دبلوماسياً أمريكياً، وخلال اللقاء تم استعراض جهود المرصد في تفنيد والرد على الأفكار المتطرفة التي تروج لها التنظيمات الإرهابية، وكذلك رصد أنشطة تلك التنظيمات في جميع أنحاء العالم.

كما تعرف الوفد على آلية العمل داخل وحدات المرصد البالغ عددها ١٣ وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، إلى جانب أحدث إصدارات المرصد التي تناولت عددًا من القضايا، مثل: التطرف، واللاجئين، وخطاب الكراهية، فضلاً عن التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد لحل إشكالات يعاني منها عدد من الدول الأوروبية.

وعقب اللقاء، أعرب الوفد عن تقديره للجهود التي يبذلها الأزهر الشريف وشيخه فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، عبر هيئاته ومنها مرصد الأزهر لمواجهة خطاب الكراهية والأفكار المتطرفة التي تؤجج العنف والإرهاب في العالم.

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