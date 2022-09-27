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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة: رمال سيناء سطرت بطولات عظيمة لأبناء مصر

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة بذكري اكتوبر

أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة التي عقدت برئاسته ، علي اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسيناء، وخاصة محافظة شمال سيناء، وقدم التهنئة للقيادة السياسية  بمناسبة  ذكري السادس من أكتوبر المجيدة والعام الدراسي الجديد.


وأشار المحافظ ، إلى أنه على رمال سيناء سطرت بطولات عظيمة من القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبناء سيناء.

 مؤكدا علي احتفال المحافظة بذكرى انتصارات السادس من حرب أكتوبر المجيدة من خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بمختلف مدن المحافظة. 
 

عودة الحياة 

 

وأعلن المحافظ عن تلبية جميع الوزارات والهيئات لجميع مطالب المحافظة، بجانب قيام مؤسسات الدولة بضخ استثمارات كبيرة في خلال الفترة الماضية. 
ووجه المحافظ الشكر الي مختلف الجهات الحكومية علي الجهود المبذولة في عودة الحياة الي طبيعتها بقري الشيخ زويد، خاصة قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم، مؤكدا علي تخصيص مبلغ ٨ مليون جنيه لحفر الآبار بالشيخ زويد، و٤ ملايين أخري لمضاعقة مبلغ المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة بالشيخ زويد.

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