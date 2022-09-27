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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نواب شمال سيناء يعرضون مطالب المواطنين أمام تنفيذي المحافظة

حضور النواب المجلس
حضور النواب المجلس التنفيذي للمحافظة بشمال سيناء

تقدم  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء ، عدد من المطالب التي تخص المواطنين بمراكز المحافظة.

 

وذلك أثناء حضور اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة شمال سيناء حيث  استعرض كلا من:النائب  عزيز مطر،   والنائب رحمي بكير ، والنائب الدكتور رياض إسماعيل، والنائب جازي سعد أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، عدد من مطالب المواطنين، من بينها فتح عدد من الميادين والشوارع المغلقة وتخفيف الإجراءات الأمنية،  والاهتمام بنظافة وتجميل مدينة العريش وسرعة إعادة الشيء لأصله.

 

زيادة سرعة الإنترنت الأرضي

كما طالب النواب بزيادة سرعة الإنترنت الأرضي بالتزامن مع عودة الدراسة وإيجاد منظومة لتوفير مياه الشرب للمواطنين دون انقطاع ومجابهة انقطاع الكهرباء.

 

كما تم المطالبة بسرعة الانتهاء من رصف المحاور والطرق الجديدة وتخصيص قطعة أرض لإقامة نادي للهجن والفروسية وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في وسط سيناء.

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