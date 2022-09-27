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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يرحب بالطالبات الجدد بكلية طب البنات بالقاهرة

طالبات الأزهر
طالبات الأزهر

رحب الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بالطالبات الجدد المرشحات لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة في العام الدراسي الجديد 2022 - 2023م، ونقل نائب رئيس الجامعة للطالبات الجدد خلال كلمته في اليوم الأول لتوعية الطالبات الجدد تحيات فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ودعاءه لهن بالتوفيق والنجاح. 

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات في كلمته للطالبات الجدد: أهلًا ومرحبًا بكن بناتي الطالبات المتميزات علميًّا وخلقيًّا، وعليكن أن تشعرن بالفخر لأنكن في جامعة الأزهر منارة العلم وقبلة العلماء، مهد الوسطية والاعتدال في العالم، فأنتن سفيرات للأزهر الشريف درستن علوم الدين والدنيا جنبًا إلى جنبٍ، وهذا هو سر تميزكن، وعليكن أن تفخرن بانتسابكن إلى كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، تلك الكلية العريقة التي احتفلت منذ أيام قليلة بتخريج الدفعة الـ 50 دفعة اليوبيل الذهبي لكلية طب البنات.

وتابع: إضافة إلى ذلك فأنتن تدرسن في كلية كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء عام 2014م، وأيضا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم عام 2019م.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سمية الشاذلي، عميد الكلية سابقًا، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

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