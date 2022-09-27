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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لاعب سلة عالمي شهير يرفض عقدا بـ 100مليون دولار بسبب لقاح كورونا

لاعب سلة
لاعب سلة

رفض لاعب كرة السلة الشهير “كاري إيرفينج” توقيع عقد قيمته 100 مليون دولار، بسبب رفضه المستمر للحصول على لقاح كوفيد-19.

ووفقا لهيئة الاذاعة البريطانية، في الموسم الماضي ، لم يتمكن إيرفينج، صاحب الـ 30 عامًا ، من اللعب في مباريات على أرضه حتى مارس بسبب حظر نيويورك للأشخاص غير الحاصلين على لقاح كوفيد-19 للتواجد في الملاعب الداخلية.

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وأصبح الحصول على لقاح كوفيد-19 أحد المتطلبات في الولايات المختلفة، لكن رغم ذلك فإن كايري مُصر على موقفه رافضا الحصول على اللقاح.

ويقول لاعب السلة الشهير إن قراره بعدم الحصول على اللقاح كلفه عدم تمديد عقده لمدة أربعة سنوات، متابعا: "لقد تخليت خلال أربع سنوات، عن أكثر من 100 مليون دولار بسبب رفضي للقاح وكان هذا قراري الذي لن أتراجع عنه".

وتابع أنه خاض مفاوضات كثيرة تجبره على تلقي اللقاح، لكنه في كل مرة كان يرفض بشدة سواء سيستمر في لعب كرة السلة أم لا، مضيفا: "لن يغير هذا الضغط قراري سواء تسبب في فقدان وظيفتي بسبب هذا القرار أم لا ".

ويبدأ موسم الدوري الامريكي للمحترفين الجديد في 18 أكتوبر ، وسيلعب إيرفينج مع فريق “نيتس” مقابل 36.5 مليون دولار، وكان يتوقع توقيع عقد جديد في عام 2021.

وقال ايرفينج “كان من المفترض أن نكون قد حللنا كل ذلك قبل معسكر التدريب العام الماضي، وهذا لم يحدث فقط بسبب وضعي وعدم حصولي على اللقاح”.

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