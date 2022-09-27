تعرف على موقف الأهلي من ضم الجزائري يوسف البلايلي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه ليس هناك أي مفاوضات حتي الآن مع الجزائري يوسف البلايلي .
وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد إنه ليس هناك أي مفاوضات حتي الآن لضم اللاعب.
وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ينتظمون غدًا في معسكر الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب مساء اليوم.
ويخوض المنتخب الوطني ثاني ودياته مساء اليوم أمام المنتخب الليبيري، وذلك ضمن الأجندة الدولية للمنتخبات الوطنية.
ويشارك لاعبو الأهلي في مران الفترة الثانية «المسائي» داخل مقر النادي بالجزيرة، استعدادًا للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في تونس يوم ٩ أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش واشتمل على تدريبات في صالة الجيم، ثم أجرى الفريق عمليات الإحماء داخل التتش قبل خوض تدريبات الكرة، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم الفريق بتنفيذه خلال فترة الإعداد.
ويخوض الأهلي مرانه غدًا على فترتين «صباحية ومسائية» على ملعب التتش، ضمن البرنامج الذي حدده مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال فترة الإعداد.