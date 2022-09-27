تعرف على موقف الأهلي من ضم الجزائري يوسف البلايلي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه ليس هناك أي مفاوضات حتي الآن مع الجزائري يوسف البلايلي .

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد إنه ليس هناك أي مفاوضات حتي الآن لضم اللاعب.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب ‏الوطني الأول لكرة القدم ينتظمون غدًا في معسكر الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب مساء ‏اليوم.‏

ويخوض المنتخب الوطني ثاني ودياته مساء اليوم أمام المنتخب الليبيري، وذلك ضمن الأجندة ‏الدولية للمنتخبات الوطنية.‏

ويشارك لاعبو الأهلي في مران الفترة الثانية «المسائي» داخل مقر النادي بالجزيرة، استعدادًا ‏للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في تونس يوم ٩ أكتوبر المقبل في ذهاب ‏دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش واشتمل على تدريبات في صالة الجيم، ثم أجرى ‏الفريق عمليات الإحماء داخل التتش قبل خوض تدريبات الكرة، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم ‏الفريق بتنفيذه خلال فترة الإعداد.‏

ويخوض الأهلي مرانه غدًا على فترتين «صباحية ومسائية» على ملعب التتش، ضمن البرنامج ‏الذي حدده مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال فترة الإعداد.