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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع يوسف البلايلي.. أهم وآخر الأخبار داخل الأهلي اليوم

أخبار الأهلي
أخبار الأهلي

أخبار النادي الأهلي …شهد النادي  الأهلي على مدار الساعات الماضية ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي يرصدها لكم صدى البلد في السطور التالية :-  

تكليف محمد سراج لرئاسة بعثة الأهلي في مونديال اليد


عقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مهمًّا، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ناقش خلاله العديد من الملفات المتعلقة بقطاعات النادي والفرق الرياضية المختلفة.


الأهلي والزمالك أمام صفقة الموسم.. من يضم أفضل لاعب في أفريقيا ؟


يوسف البلايلي .. أفضل لاعب في بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر والتي فاز بها المنتخب الجزائري عن جدارة واستحقاق.

 

عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام الدوليين في معسكر الأهلي
أكدسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب ‏الوطني الأول لكرة القدم ينتظمون غدًا في معسكر الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب مساء ‏اليوم.‏

 

الأهلي يتدرب علي فترتين غداً

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه غدًا على فترتين «صباحية ومسائية»، ‏وذلك على ملعب التتش بالجزيرة ضمن البرنامج الذي حدده مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال فترة ‏الإعداد استعدادًا للموسم الجديد، والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري ‏في تونس يوم ٩ أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

 

تعرف على موعد وصول ديانج ومعلول إلى القاهرة للانضمام لاستعدادات الأهلي

يصل علي معلول وأليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة غدًا ‏بعد انتهاء مهمتهما مع منتخبي تونس ومالي خلال الأجندة الدولية التي خاضت خلالها المنتخبات ‏الوطنية تجارب ودية.‏

 

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