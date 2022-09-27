تربية حلوان تكشف محاور المؤتمر الدولي العشرين

تنظم كلية التربية جامعة حلوان المؤتمر العلمى العشرين والدولى الثالث بعنوان "مستقبل إعداد المعلم فى ضوء متغيرات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة"، تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور حسام حمدي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، و الدكتور خالد مالك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وكشف الدكتور حسام حمدي عميد تربية حلوان ، ان المؤتمر يناقش عدة محاور كالآتي: قضايا وسياسات إعداد معلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ، تجارب محلية ودولية في تطوير إعداد معلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ، التنمية المهنية لمعلم المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ، مستقبل مؤسسات إعداد المعلم في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ، و تشمل هذه المحاور عدة نقاط مختلفة .

و قد اعلنت جامعة حلوان ان المؤتمر العشرين الدولى لكلية التربية يقام فى الفترة من 12-13 أكتوبر 2022 بقاعة مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

و ان اهدافه الاساسية تمشل تنمية معرفة الدارسين وفهمهم للأسس العلمية والمبادئ التي تقوم عليها عمليات التعليم والتدريس، إضافة إلى تنمية الاتجاه الإيجابي لدى الدارسين نحو الاهتمام بتطبيق الأسس العلمية والمبادئ التربوية والنفسية لعمليات التعليم والتعلم.