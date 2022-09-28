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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتدني الأجور وعمليات التسريح.. عمال البريد الملكي البريطاني يعتزمون الإضراب عن العمل

عمال البريد في بريطانيا
عمال البريد في بريطانيا

 يعتزم عمال البريد الملكي في بريطانيا تنظيم إضراب عن العمل في الشهرين المقبلين في ظل نزاع حول تدني الأجور وعمليات التسريح.
وأعلن اتحاد عمال الاتصالات أن الإضراب سيتم في 19 يوماً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.. وقال الاتحاد إنه سيكون لهذه الإضرابات "تأثير كبير" وسيغطي فترات ذروة البريد مثل الجمعة السوداء.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تهديد من قبل الإدارة العليا لمجموعة البريد الملكي بالانسحاب من الاتفاقيات والمضي قدما في تخفيضات المرتبات.

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