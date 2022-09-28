5 نجوم.. 7 مكاسب من وديتي منتخب مصر أمام النيجر وليبيريا

فاز منتخب مصر على منتخب ليبيريابثلاثة أهداف دون رد وديا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاسكندرية .

وجاء هدف منتخب مصر في الدقيقة 39 عن طريق عمر مرموش من تسديدة قوية تسكن الشباك علي الفور.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق محمد عبدالمنعم.

ونجح منتخب مصر في تسجيل الهدف الثالث عن طريق احمد حسن كوكا من ركلة جزاء

وشهدت مباراتي منتخب مصر الوديتين امام النيجر وليبيريا العديد من المكاسب تحت قيادة البرتغالى روي فيتوريا المدير الفني .

صدى البلد يستعرض 7 مكاسب حققها منتخب مصر الوطني تحت قيادة البرتغالى روي فيتوريا بعد خوض مباراتي النيجر وليبيريا الوديتين .

في الودية الاولى امام النيجر والتي حقق خلالها منتخب مصر الوطني الفوز بثلاثية نظيفة الأول شهدت عودة الثنائي محمد صلاح الذى سجل هدفين ومصطفى محمد هدفا.

نجح البرتغالى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني في اكتشاف لاعب مميز في خط الوسط وهو محمود حمادة الذى مثل إضافة قوية بجانب الثلاثي طارق حامد وحمدي فتحي وامام عاشور.

نجح البرتغالى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني في تطبيق اسلوب الاعتماد علي الكرات الثابتة على مدار مباراتي النيجر وليبريا الوديتين وذلك بعدما افتقد الفراعنة الكبار تلك الحلول خلال الفترة الماضية.

وضح التزام اللاعبين الخططي والتكتيكي فى وديتي منتخب مصر الوطني امام النيجر وليبيريا وتنفيذ كافة التعليمات التي منحها البرتغالى روي فيتوريا .

ومن أبرز مكاسب مباراة ليبيريا الودية نجاح أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر في كسر الصيام التهديفي بقميص الفراعنة الكبار الذي استمر قرابة 7 سنوات

سجل عمر مرموش المحترف فى الدوري الالماني هدفا فى شباك ليبيريا لصالح منتخب مصر الوطني بعد غياب عن التهديف في 13 مباراة بقميص الفراعنة الكبار.

وجاءت أبرز المكاسب عودة محمد عبد المنعم إلي التهديف فى ودية منتخب مصر وليبيريا بعد غياب دام 8 شهور.

رسالة جمال علام

كان جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، وجه 3 رسائل هامة للاعبي منتخب مصر، بعد الفوز على ليبيريا وإنتهاء معسكر شهر سبتمبر.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة رسائل جمال علام للاعبي منتخب مصر والتي جاءت كالتالي:.