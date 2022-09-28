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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وفد المجلس الإسلامي لولاية جوهور الماليزية يزور منظمة خريجي الأزهر

صدى البلد

زار اليوم، وفد من ولاية جوهور الماليزية، مقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة. 
استقبل الوفد الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة.


وأشاد الوفد الماليزي بالجهود التي تقوم بها المنظمة في ترسيخ الوسطية والاعتدال على المستوى العالمي وما تقدمه من خدمات لطلبة العلم الوافدين، خاصة أبناء ماليزيا.


وطالب أعضاء الوفد الماليزي بمزيد من التعاون العلمي والثقافي بين المنظمة والمجلس الأعلى للشئون الماليزية، خاصة في مجال ترجمة إصدارات المنظمة التي تفند الفكر المتطرف، إلى جانب إصدارات مجلة نور وجريدة الرواق.


وأوضح د.المحرصاوي، أن المنظمة على استعداد لتقديم كافة الدعم العلمي والثقافي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بولاية جوهور الماليزية، ودعم كل الخطوات الإيجابية للتواصل والتعاون معا؛ لمواجهة الفكر المتطرف والرد على الشبهات الفكرية التي يثيرها المتطرفون.


ضم الوفد الماليزي، حاجي إسماعيل - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بولاية جوهور الماليزية، ومحمد السنوسي - أمين مركز الدراسات الإسلامية والعربية بالولاية.

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