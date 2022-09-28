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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أمين "البحوث الإسلامية" يناقش مع لجنة رقمنة وميكنة العمل بإدارات المجمع

صدى البلد

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد بمكتبه اليوم لجنة رقمنة وميكنة العمل الإداري المخصصة لرقمنة إدارات المجمع لبحث المراحل التي تم الانتهاء منها؛ وذلك في إطار التطور الذي يشهده الأزهر الشريف بجميع قطاعاته برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي يتزامن مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة والتطوير المستمر في جميع المجالات العلمية والإدارية.

وقال الأمين العام خلال اللقاء، إن المجمع حريص على أهمية التنفيذ الفعلي للتحول الرقمي؛ تنفيذًا لخطة الدولة المصرية في تفعيل التحول الرقمي في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، من خلال رؤية مصر 2030، ويما ينعكس على بناء منظومة إلكترونية متميزة وشاملة للدولة المصرية.

كما أكد عياد على أهمية الانتهاء من هذه المنظومة في أقرب وقت ممكن، لضبط وتسهيل وتيسير العمل، بما يتواكب مع التطوير المستمر التي تشهده مؤسسات الدولة المصرية في عصر القيادة الحالية.

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