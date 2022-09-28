الدنيا ظالماني .. طرح أحدث أغاني محمود الليثي

طرح أغنية الدنيا ظالماني للمطرب محمود الليثي.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الدنيا ظالماني للمطرب محمود الليثي، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى.

أغنية الدنيا ظالماني للمطرب محمود الليثي، من كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: أحمد عبدالسلام.

وتقول كلمات أغنية الدنيا ظالماني:

انا في الحزن غنوه بتبتدي بموال انا

انا القلب اللي داب م الوحده والاهمال انا

ونسبه جرحي مليون جرح في الميه

ونسبه فرحي مليون صفر علي الشمال انا

انا اللي الدنيا قسماني وكسرت ضهري ميت حته

وسابت كل خلق الله وجت علي قلبي انا وحاطه

مع الناس ماشيه بركاوي

وعندي بتتقلب حاوي

في حرقه قلبي ودموعي بترسم كل يوم خطه

انا انا الجرح مالوش الا انا

انا انا نفسي في ضمه حنينه

ابوس ايدك يا دنيا حرام ماتخافي بقي من ربنا

ياعيني ع الولد لما تخليه الحمول شايب

وايه بقي فايده الشاطر مدام الحظ كان خايب

مدام الهم كان عيلتك وكنتم اهل وقرايب

ماهتشوف الفرح لو حتي نظرك سته علي سته

أحدث أغاني محمود الليثي

طرح المطربان محمود الليثى وشقيقه حمادة الليثى، أحدث أغنياتهما بعنوان "نظرة واحدة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى.

"نظرة واحدة" هي أول أغنية تجمع الشقيقين محمود الليثى وحمادة الليثى، والتي تصوير الفيديو كليب الخاص بها على أحد شواطئ الساحل الشمالى بمشاركة الفنانة الاستعراضية أوكسانا.

رجولة برجولة

وكان المطرب محمود الليثى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.