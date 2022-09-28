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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اصطدام طائرتي ركاب بمطار هيثرو البريطاني.. وخدمات الطوارئ تهرع إلى المكان| فيديو

مطار هيثرو
مطار هيثرو

هرعت خدمات الطوارئ إلى مدرج طائرات في مطار هيثرو بعد أن اصطدمت طائرتان ببعضهما البعض.

ووقع الحادث بين طائرتي ركاب، ويعتقد أن طائرة الخطوط الجوية الكورية 777 “كشطت” طائرة 767 تابعة لشركة طيران أيسلندا، لكن التصادم  لم تكن “كاملا”.

وكان من المقرر أن تغادر رحلة الخطوط الجوية الكورية لندن في الساعة 19:35 إلى سول.

وكتب أحد الركاب على تويتر: “ قيل لنا إننا سنعود إلى البوابة بسبب مشكلة فنية”.

وأضاف راكب آخر: “لقد اصطدمنا بطائرة أخرى. رأيته من النافذة. اصطدم طرف الجناح بذيل الطائرة الأخرى”.

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بينما قال ثالث: “محاط بحوالي عشر سيارات شرطة وسيارتي إطفاء، يبدو أن الطائرة لديها مشكلة فنية”.

وأضاف المستخدم نفسه: “لا أستطيع القول إننا شعرنا بأي شيء من الداخل. لا خطر واضح، لم يؤذي أحد”.

الخطوط الجوية ايسلندا الخطوط الجوية الكورية مطار هيثرو

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