نشرة أخبار العالم| بنوك مركزية عالمية ترتكب جريمة كبرى.. اعتراف صادم من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.. مقتل مصري في الكويت بطريقة عنيفة

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الموضوعات والأخبار التي ركزت على الشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

كارثة وجريمة .. لماذا تساهم بنوك مركزية عالمية في تدمير رئة الأرض؟

كشف تقرير صادم أصدرته منظمة "شاهد عالمي" الحقوقية أن عددًا من البنوك المركزية الكبرى حول العالم تساهم بشكل غير مباشر في تمويل شركات عملاقة تدير مشروعات تعتمد على إزالة أشجار غابات الأمازون في البرازيل والتي يُطلق عليها اسم رئة الأرض لأنها تساهم بنحو 20% من نسبة الأكسجين الكلية الموجودة في الغلاف الجوي للأرض.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، ذكر التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) والبنك المركزي الأوروبي بين بنوك مركزية أخرى اشترت سندات بملايين الدولارات أصدرتها شركات مرتبطة بعمليات إزالة الغابات.

وأضاف التقرير أنه "بما أن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي تمول هذه البرامج، فهذا يعني أن دافعي الضرائب في تلك الدول يمولون دون قصد تدمير غابات الأمازون وغابات أخرى".

اعتراف صادم من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا اعتمدت جميع قوانين مكافحة الفساد من توصيات المفوضية الأوروبية، لكن إصلاح النظام القضائي لم يتم تنفيذه، منذ 30 عامًا.

وفي وقت سابق، حددت المفوضية الأوروبية، في توصياتها لمنح أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، شرطًا يجب بموجبه تلبية سبعة متطلبات حتى لا تفقد الوضع.

والإصلاح القضائي هو الأكثر شمولاً من بين شروط الاتحاد الأوروبي، وتحتاج الحكومة الأوكرانية إلى إصلاح المحكمة الدستورية، واستكمال التغييرات في المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية العليا للمؤهلات للقضاة، ومواصلة مكافحة الفساد.

رئيس الشيشان يكشف عن تفاصيل الهجوم الأوكراني على دونيتسك

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، إن القوات الخاصة الشيشانية، جنبا إلى جنب مع القوات المتحالفة، صدت هجوما للمسلحين الأوكرانيين في قرية سبورنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكتب قديروف على “تيلجرام”: "تم صد الهجوم وتم تحييد المهاجمين بالكامل". وأكد أن القوات الخاصة الشيشانية تقوم بأعمال قتالية كبيرة بقيادة أبتي علاء الدينوف.

وتجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير ، ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مهمته بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

دماء وآثار ضرب على الوجه والرأس .. مقتل مصري بالكويت

ورد بلاغ لوزارة الداخلية الكويتية يفيد بوجود جثة في منطقة خيطان تعود لمصري بحسب ما ذكرت صحيفة الراي الكويتية.

وذكرت الصحيفة بأن المبلغ قد أفاد بأن «رائحة كريهة انبعثت من إحدى الشقق بالمنطقة»، وعلى إثر ذلك توجه رجال المباحث والأمن إلى المكان وجرى فتح باب الشقة ليتم العثور على جثة عليها آثار دماء وضرب على الوجه والرأس وقد مضى عليها أكثر من يوم.

وبعد التحري من قبل المباحث وسؤال الجيران تبين أنها تعود لشخص (مصري). وتم إبلاغ النيابة والأدلة الجنائية.

مخاوف ألمانية من فقدان خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" إلي الأبد

قالت صحيفة “دير تاج شبيجل” الألمانية، في تقرير لها، إن السلطات الألمانية خائفة من فقدان 3 أنابيب من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 لانها قد تبقى غير صالحة للاستخدام إلى الأبد.

وحسب الصحيفة الألمانية، قالت مصادر في الحكومة الألمانية، إنه “إذا لم يتم إصلاح الأنابيب قريبا ستدخل الكثير من المياه المالحة إلى داخلها، بسبب إزالة الضغط مما سيؤدي إلى تآكلها”.

وقالت الصحيفة الألمانية: "التسرب ضخم ومعدل انخفاض الضغط في الأنابيب مرتفع. هناك أيضا مسافة كبيرة بين المواقع الثلاثة التي وقعت فيها التسربات. نظرا لحجمها يمكن أن تدخل كميات كبيرة جدا من المياه المالحة إلى داخل الأنابيب".

لإنهاء الحرب.. ترامب يتطوع لقيادة المفاوضات مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يريد قيادة الجهود الرامية إلى التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا، حيث بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصعيد التوترات بين بلاده وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأعرب ترامب عن قلقه إزاء التخريب الواضح لخط أنابيب الغاز “نورد ستريم” بين روسيا وأوروبا، وحث القيادة الأمريكية على أن تظل “باردة وهادئة” في معالجة الوضع. ثم اقترح أنه يمكن أن يقود الجهود المبذولة للتوسط في صفقة.

وقال ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” : “لا تجعل الأمور أسوأ مع انفجار خط الأنابيب. كن استراتيجيا، كن ذكيا ، احصل على صفقة تفاوضية الآن. كلا الجانبين بحاجة إليها ويريدها. العالم بأسره على المحك. سأرأس المجموعة التفاوض”.

الأقوي منذ عقود.. إعصار إيان يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية| فيديو

ضرب الإعصار إيان، مصحوبا بالرياح والأمطار الشديدة، غرب ولاية فلوريدا الأمريكية من مع اقتراب العاصفة من الشاطئ ووضعها في الفئة الخامسة، مما يجعلها واحدة من أقوى العواصف التي تهدد أمريكا منذ عقود.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حذر خبراء الأرصاد من هطول أمطار ورياح شديدة الخطورة في الساعات القادمة حيث تهبط عين العاصفة على الساحل في مكان ما بين تامبا وفورت مايرز بولاية فلوريدا، مع الشعور بآثارها في معظم أنحاء الولاية.

الاتحاد الأوروبي يستهدف "عقل بوتين".. تفاصيل

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوجين الملقب بـ”عقل بوتين”.

واستشهدت “بوليتيكو” باقتراح المفوضية الأوروبية لفرض حزمة جديدة من العقوبات. ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فإنه من الممكن أن يتم فرض عقوبات على ما يصل إلى 30 فردًا و8 شركات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن أحد الأهداف الرئيسية لـ عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا سيكون “صناعة الدفاع الروسية من التقنيات الرئيسية".