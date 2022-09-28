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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الشيشان يكشف عن تفاصيل الهجوم الأوكراني على دونيتسك

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، إن القوات الخاصة الشيشانية، جنبا إلى جنب مع القوات المتحالفة، صدت هجوما للمسلحين الأوكرانيين في قرية سبورنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وكتب قديروف على “تيلجرام”: "تم صد الهجوم وتم تحييد المهاجمين بالكامل".

وأكد أن القوات الخاصة الشيشانية تقوم بأعمال قتالية كبيرة بقيادة أبتي علاء الدينوف.

وتجري روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير ، ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مهمته بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

وفقا لـ بوتين، فإن الهدف النهائي هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.

وفي وقت سابق، دعا  قديروف، الدول التي ترغب في كسب ود الولايات المتحدة لتخصيص يوم دولي لفرض عقوبات ضده. 

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وكتب قديروف علي “تليجرام”، “لنفعلها حتى يتسنى لجميع الدول أن تملق الولايات المتحدة، وتعلن عن أقسى مجموعة من العقوبات ضدي في نفس الوقت وفي نفس اليوم!”.

وأضاف أنه سيتمكن بعد ذلك من الاحتفال باليوم العالمي للعقوبات ضده.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، نانايا ماهوتا، فرض عقوبات جديدة على 19 روسيًا، بمن فيهم رئيس الشيشان، رمضان قديروف، بسبب حرب أوكرانيا.

وكان  قديروف، قد أعلن عن إرسال مجموعة جديدة من المقاتلين المتطوعين إلى دونباس. 

وكتب قديروف علي “تليجرام”، “غادرت مجموعة أخرى من المتطوعين إلى دونباس. وكانوا جميعًا قد أكملوا في السابق دورات تدريبية في روسيا. وبتوجيه مختص من أفضل المدربين، حسّن المتطوعون مهاراتهم في الرماية التكتيكية وأتقنوا بشكل عام أساسيات الشؤون العسكرية”.

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