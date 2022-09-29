فرن بلدي يُشعِل النيران بمنزل وحوش في سوهاج

نشبت النيران في منزل مكون من طابق واحد، وامتدت إلى حوش مجاور له؛ إثر تطاير شرر من فرن بلدي، بالمنزل الأول، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بمنزل وحوش دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمنزل مكون من طابق واحد، مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، على مساحة 60 مترًا، ملك المدعو “رفاعي. ه. م- 42 عامًا- سائق”، وامتد لحوش مجاور مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك المدعو “رجب. ع. م. ا- 63 عامًا- مزارع- ويقيمان بذات الناحية”.

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبسؤال مالك المنزل الأول، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بالمنزل على بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والتبن، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.