وكيل صحة بورسعيد يتابع حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

واصل الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد متابعة سير العمل بحملة ,طرق الأبواب, للقاحات كورونا فى جولات مكوكية بدأها منذ انطلاق الحملة بمحافظة بورسعيد .

صحة بورسعيد تعلن تلقي أكثر من 2500 مواطن اللقاح منذ انطلاقها

و أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم تلقي أكثر من 2500 مواطن اللقاح منذ انطلاق أعمال الحملة ما بين جرعات أولي و ثانية و تنشيطية ثالثة و تنشيطية رابعة.

وكيل صحة بورسعيد يتفقد سير العمل بحملة, طرق الأبواب للقاحات كورونا

وأكد وكيل صحة بورسعيد استمرار فعاليات الحملة من خلال المراكز الثابتة بكافة الوحدات و المراكز الطبية و ايضا من خلال الفرق المتنقلة بأماكن التجمعات.

صحة بورسعيد تعلن تلقي أكثر من 2500 مواطن اللقاح منذ انطلاقها



وشهدت الوحدات المتنقلة بربوع المحافظة وضواحيها فى قرى غرب بورسعيد وجنوبها اقبال جماهيرى لتلقي الجرعات على مدار عمل الحملات طوال اليوم .

صحة بورسعيد تعلن تلقي أكثر من 2500 مواطن اللقاح منذ انطلاقها



وشدد أبو هاشم على استمرار حملة طرق الأبواب بمحافظة بورسعيد حتى يتحقق المستهدف من الجملة بتلقي أكبر عدد من المواطنين التحصينات اللازمة بمختلف درجاتها للقاحات كورونا .