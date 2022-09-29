وكيل صحة بورسعيد يتابع حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

واصل الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد متابعة سير العمل بحملة ,طرق الأبواب, للقاحات كورونا فى جولات مكوكية بدأها منذ انطلاق الحملة بمحافظة بورسعيد .
و أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم تلقي أكثر من 2500 مواطن اللقاح منذ انطلاق أعمال الحملة ما بين جرعات أولي و ثانية و تنشيطية ثالثة و تنشيطية رابعة.
وأكد وكيل صحة بورسعيد استمرار فعاليات الحملة من خلال المراكز الثابتة بكافة الوحدات و المراكز الطبية و ايضا من خلال الفرق المتنقلة بأماكن التجمعات.
وشهدت الوحدات المتنقلة بربوع المحافظة وضواحيها فى قرى غرب بورسعيد وجنوبها اقبال جماهيرى لتلقي الجرعات على مدار عمل الحملات طوال اليوم .
وشدد أبو هاشم على استمرار حملة طرق الأبواب بمحافظة بورسعيد حتى يتحقق المستهدف من الجملة بتلقي أكبر عدد من المواطنين التحصينات اللازمة بمختلف درجاتها للقاحات كورونا .