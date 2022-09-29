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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في جولة تفقدية .. محافظ القليوبية يتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الجديد

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إحالة كل من مدير مدرسة الشهيد محمد إمام مصطفي بكفر شكر للتحقيق الفوري حيث تلاحظ للمحافظ خلال المرور عدم نظافة المدرسة وعلى الفور وجه المحافظ بإحالته للشئون القانونية.


كما وجه الهجان خلال جولته بتكريم كل من مدير مدرسة بلتان التجريبية لغات بطوخ وكذلك تكريم اثنين من العاملين بالخدمات المعاونة المشتل بمدرسة الشهيد ابراهيم عبد الله الرسمية بسنديون بقليوب بشهادات تقدير وذلك لجهودهم فى ظهور المدرسة بالشكل المناسب.


الهجان قام بجولة تفقدية لعدد من المدارس بـ 8 مراكز ومدن (بنها، كفرشكر، طوخ، قها، قليوب، حي غرب وشرق شبرا الخيمة، الخصوص) بعدد ١٦مدرسة للوقوف علي الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

القليوبية محافظ القليوبية المدارس الرسمية مراحل التعليم الاستعدادات النهائية مراحل التعليم المختلفة

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