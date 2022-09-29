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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لم نستطع إنقاذه.. زوج شقيقة صيدلي حلوان يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

صيدلي حلوان المتوفي
صيدلي حلوان المتوفي

تصدر هاشتاج بعنوان "حق ولاء لازم يرجع" موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عقب وفاة صيدلي شاب يدعى ولاء زايد، نتيجة سقوطه من الطابق الخامس في العمارة التي يقطن بها في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث اتهمت أسرة الصيدلي المتوفى في محضر رسمي، زوجة المجني عليه وعائلتها بقتل ابنها الوحيد بعد تعذيبه للتوقيع على تنازلات معينة لصالح زوجته، وتم تحريض 4 بلطجية لقتله.


و أكد الدكتور أحمد قمر زوج أخت الدكتور ولاء زايد ضحية أهل زوجته بحلوان، أن النيابة العامة قامت بالتحفظ على زوجة ولاء، ووالدها، وأشقائها الاثنين، و5 بلطجية.

وأضاف زوج أخت الدكتور “ولاء زايد” ضحية أهل زوجته بحلوان، خلال مداخلة هاتفية، بإحدى القنوات الفضائية، أن السبب الوحيد فى هذه القصة، أن المجنى عليه تزوّج عليها.

ولفت إلى أن الضحية متزوج منذ 7 سنوات، وكانت فترة الخطوبة قبلها بعامين، ومنذ الزواج هناك مشكلات، وأوضح أن الزوجة طبيبة، ووالدها طبيب.

وكشف مفاجأة من العيار الثقيل، أن الطفل نجل “ولاء” حكى بما شاهده، وما حدث لـ والده، وأن المجنى عليه تعرض لـ التعذيب.
وأكد أن المجنى عليه “ولاء” أرسل لـ شقيقته "زوجتي" استغاثة، وعلى الفور تم التحرك من المنوفية لـ القاهرة، ولكن لم نستطيع إنقاذه.

ولفت إلى أن المتهمين فى القضية هم من ذهبوا لـ المجنى عليه شقته، وقاموا بالتعدي عليه.

استغاثة الصيدلي قبل مقتله


وقبل لحظات من القائه من الدور الخامس، استغاث الصيدلي بسكان العقار، وأصدقائه على أحد الجروبات، وتضمنت الرسالة "يا جماعة أنا عندي بلطجية بالبيت.. محتاج حد يلحقني أرجوكم حد ييجي يقف معايا".


كما ظهرت رسالة أخرى على واتس آب، كتب فيها لأحد الاشخاص: "اه جايبلي بلطجية في البيت عشان اطلقها".

 

وفاة صيدلي محافظة القاهرة التواصل الاجتماعي النيابة العامة ولاء زايد

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