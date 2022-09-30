لمحبي الكروس أوفر الشبابية .. جيلي كول راي 2022 |صور

استطاعت سيارات الكروس اوفر ان تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصري، ومنها النسخة جيلي كول راي موديل 2022، والتي تعد واحدة من ابرز السيارات المقدمة من قبل الصانع الصيني جيلي داخل السوق المحلي.

وتقدم جيلي كول راي 2022 عبر 3 فئات من التجهيزات، مع محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 175 حصانا، و 255 نيوتن/متر من عزم الدوارن، بينما تستمد السيارة أوامر التسارع عبر ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.

جيلي كول راي 2022

وتستهلك السيارة جيلي كول راي 2022 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 حتى بلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تتسغرق 7.9 ثانية.

جيلي كول راي 2022

تأتي السيارة جيلي كول راي 2022 بمخارج عادم مزدوجة ذات مظهر رياضي، وجنوط تصل إلى 18 بوصة، بالاضافة إلى مصابيح أمامية ذات مظهر حاد، وشبكة سوداء، إلى جانب فتحة سقف كهربائية بانوراما.

جيلي كول راي 2022

ودعمت السيارة جيلي كول راي 2022 بمرايات جانبية كهربائية، مع حساسات ركن وكاميرا خلفية، وتجهيزات اخرى منها كاميرا 360 درجة، ونظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات صوتية، وشاشة 10.25 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ولوحة عدادات 7 بوصة دجيتال.

جيلي كول راي 2022

اسعار السيارة جيلي كول راي 2022 في مصر

الفئة الاولى جيلي كول راي 2022 بقيمة بلغت 470 الف جنيه.

الفئة الثانية جيلي كول راي 2022 بقيمة بلغت 535 الف جنيه.

الفئة الثالثة جيلي كول راي 2022 بقيمة بلغت 545 الف جنيه.