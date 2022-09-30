أخبار التعليم.. قواعد تقليل الاغتراب للدبلومات وجامعة الدلتا التكنولوجية جاهزة للعام الدراسي

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس.. تعرف على أبرز التعليمات الهامة للتخرج

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات جامعة عين شمس عن أبرز التعليمات الهامة للطلاب؛ لاستيفاء كامل البيانات لتجنب أي أخطاء قد تعطل تخرجهم، كما ينتظر الطلاب نتيجة الجهد الذي بذلوه طيلة تلك السنوات، وتعتبر شهادة التخرج هي المستند الذي يعبر عنهم عند الخروج لسوق العمل.

الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تعلن موعد التسجيل للمقررات الدراسية

أعلنت كلية الدراسات العليا للتربيه بجامعة القاهرة ، عن موعد تسجيل المقررات الدراسية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يؤكد جاهزية الجامعة لإستقبال العام الدراسى الجديد

قال الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن الجامعة جاهزة لإستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وانه تم عقد اجتماع مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بحضور الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة و الدكتور خالد خضر وكيل الكلية للخدمات والتدريب لأطمئن على الإنتهاء من كافة الإستعدادات والتجهيزات، وإتاحة مناخ دراسى ملائم وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. اطلع على قواعد تقليل الاغتراب قبل التسجيل

فتحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارًا من امس الأربعاء الموافق 28/9/2022 حتى يوم الجمعة الموافق 30/9/2022، لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ، كما أعلنت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٢، وتقدم إجمالي عدد (258028) طالبًا وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

معهد كونفوشيوس عين شمس يعلن فتح باب الدورات الجديدة لتعليم اللغة الصينية

أعلن معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، فتح باب الحجز أون لاين للدورات الجديدة لتعليم اللغة الصينية فى كل المستويات، وذلك اعتبارًا من 2/10/2022م حتى 20/10/2022م.