رسمياً.. أسوان يضم عمرو حسام حارس إيسترن كومبانى على سبيل الإعارة

نجح مسؤولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع حارس إيسترن كومبانى عمرو حسام على سبيل الإعارة لمدة عام .وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وتم إنهاء كافة إجراءات الإعارة بحضور هيثم عرابى المدير الرياضى لقطاع كرة القدم بنادى أسوان.

تعاقدات نادي اسوان

جدير بالذكر ان نادي اسوان اتم تعاقده مع كلا من المهاجم الجابوني ماليك ايفونا ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية والجناح المغربي احمد بلحاج وابراهيم عايش لاعب وسط دجلة ويوسف احمد حسن لاعب وسط بورتو السويس وميدو العطار مهاجم النصر وعبد الرحمن العشري مدافع انبي .

وميدو مصطفى ظهير البنك الاهلي وصابر الشيمي مدافع ايسترن كومباني ومحمد حمدي زكي وجمال السعيد واسلام صلاح وعماد فتحي والانجولي ديلسون كاموني فضلا عن عودة عبد العزيز موسى عقب انتهاء إعارته لايسترن كومباني وضم المدافع محمد عطوة على سبيل الإعارة من الجونة