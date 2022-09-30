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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. أحمد عز خارج موسم رمضان.. ونور اللبنانية تنضم لأسرة مسلسل ألف ليلة وليلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها فتح باب استقبال أفلام الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي.. أحمد عز خارج رمضان 2023
 


بعد نجاحه الكبير في الاختيار| أحمد عز خارج رمضان 2023.. خاص


علم “صدى البلد” أن النجم أحمد عز، أصبح بشكل رسمي خارج السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٣ ؛ وذلك بعد نجاحه الكبير العام الماضي في مسلسل الاختيار.
 

ريم مصطفى: لا أحب عمليات التجميل أبدا


تحدثت الفنانة ريم مصطفى في حلقة مع برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي عن رأيها في عمليات التجميل. وقالت ريم مصطفى: "أنا على طبيعتي ومش بحب عمليات التجميل لإني أحب لما أغسل وشي أشوف نفسي".
 


يعرض في رمضان .. نور اللبنانية تتعاقد على مسلسل ألف ليلة وليلة


أكدت الفنانة اللبنانية نور على مشاركتها فى موسم رمضان القادم بمسلسل ألف ليلة وليلة مع الفنان ياسر جلال والمخرج إسلام خيري. وأضافت نور خلال لقائها مع برنامج et بالعربي، أنها سعيدة جدا بالمشاركة فى المسلسل، خاصة وأن مؤلف العمل أنور عبد المغيث مقدم جميع الشخصيات بشكل مختلف ومفاجأة بالنسبة للفنان نفسه وللجمهور.
 


فتح باب استقبال أفلام الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي


أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد "عصام زكريا" عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، وذلك استعدادا لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة ال ٢٤ للمهرجان.
 

ميس حمدان ورامي وحيد يعيدان رقصة عمر وسلمى من جديد.. فيديو


نشرت الفنانة ميس حمدان فيديو جديد يجمعها بالفنان رامي وحيد أثناء رقصهما سويًا وهي نفس الرقصة التي قدماها فى الجزء الأول من فيلم عمر وسلمي.
 


العرض في 2023.. أحمد فهمي ينتهي من تصوير مستر إكس


انتهى الفنان أحمد فهمي من تصوير أحدث أفلامه مستر إكس استعدادا لعرضه بداية العام الجديد، في دور العرض السينمائي.
 


اليوم.. محمد منير يختتم حفلات الصيف في الشيخ زايد


يختتم اليوم المطرب محمد منير حفلات موسم الصيف بحفل في مدينة الشيخ زايد، حيث كان يستعد للحفل من خلال العديد من البروفات الخاصة مع فرقته الموسيقية. ومن المفترض أن يقدم منير خلال حفل اليوم العديد من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى أغنية للي، والتى طرحها مؤخرا.

احمد عز ريم مصطفي الفنانة اللبنانية نور مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي ميس حمدان

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