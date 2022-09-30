أخبار الفن.. أحمد عز خارج موسم رمضان.. ونور اللبنانية تنضم لأسرة مسلسل ألف ليلة وليلة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها فتح باب استقبال أفلام الدورة الـ 24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي.. أحمد عز خارج رمضان 2023





علم “صدى البلد” أن النجم أحمد عز، أصبح بشكل رسمي خارج السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٣ ؛ وذلك بعد نجاحه الكبير العام الماضي في مسلسل الاختيار.





تحدثت الفنانة ريم مصطفى في حلقة مع برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي عن رأيها في عمليات التجميل. وقالت ريم مصطفى: "أنا على طبيعتي ومش بحب عمليات التجميل لإني أحب لما أغسل وشي أشوف نفسي".





أكدت الفنانة اللبنانية نور على مشاركتها فى موسم رمضان القادم بمسلسل ألف ليلة وليلة مع الفنان ياسر جلال والمخرج إسلام خيري. وأضافت نور خلال لقائها مع برنامج et بالعربي، أنها سعيدة جدا بالمشاركة فى المسلسل، خاصة وأن مؤلف العمل أنور عبد المغيث مقدم جميع الشخصيات بشكل مختلف ومفاجأة بالنسبة للفنان نفسه وللجمهور.





أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد "عصام زكريا" عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، وذلك استعدادا لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة ال ٢٤ للمهرجان.





نشرت الفنانة ميس حمدان فيديو جديد يجمعها بالفنان رامي وحيد أثناء رقصهما سويًا وهي نفس الرقصة التي قدماها فى الجزء الأول من فيلم عمر وسلمي.





انتهى الفنان أحمد فهمي من تصوير أحدث أفلامه مستر إكس استعدادا لعرضه بداية العام الجديد، في دور العرض السينمائي.





يختتم اليوم المطرب محمد منير حفلات موسم الصيف بحفل في مدينة الشيخ زايد، حيث كان يستعد للحفل من خلال العديد من البروفات الخاصة مع فرقته الموسيقية. ومن المفترض أن يقدم منير خلال حفل اليوم العديد من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى أغنية للي، والتى طرحها مؤخرا.