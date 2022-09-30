أخبار التوك شو.. موجة انخفاض تضرب الرز المصري والذهب.. وتحذير من الطقس.. ونداء عاجل من التموين للمواطنين

تناولت برامج “ التوك شو ” ، اليوم ، الجمعة مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة ، ومن أبرزها :

أكد الدكتور عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الفترة الأخيرة تتشر شائعات كثيرة، بشأن نقص بعض السلع بالأسواق، وهذا أمر غير صحيح.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن السلع الاستراتيجية متوفرة، واقل سلعة متوفرة لمدة 6 أشهر.

حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-9-2022، فقد سجل الذهب انخفاضا كبيرا في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية وهذه فرصة للشراء للكثير من المقبلين على الزواج.

عرض برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 30-9-2022، وتبين أن الأسعار، اليوم تشهد انخفاض، في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية.

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، تعقيبا على إهداء اللجنة الدولية للأولمبياد الجائزة الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن الجائزة بمثابة اعتراف دولة بنجاح مصر في ملف حقوق الإنسان وذوي الهمم.

وأوضحت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تم إنشائه في عام 2019 ، فضلا عن الاستحقاقات الدستورية لحقوق ذوي الهمم ، والاعتراف بحقوقهم في كافة مناحي الحياة .

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى أن معظم الكتل الهوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وتؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وإحساسنا بالأجواء شديدة الحرارة الرطبة خلال فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وعلينا توخى الحذر.

هنأت منال خورشيد مخرجة في التلفزيون المصري ووالدة المطربة هديل ماجد التي غنت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب، رئيس الجمهورية على حصوله على جائزة اللجنة الدولية للأولمبياد، لأنها من أرفع الجوائز التي تُمنح للرؤساء والملوك.

وأضافت «خورشيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى رعاية ذوي الهمم، مشيرةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحهم قُبلة الحياة لكي يظهروا: "الدنيا اختلفت تماما في عهد الرئيس السيسي، وولادنا في منهم المذيع والممثل والمرشد السياحي والمعيد في الجامعة والمطرب".

6% منها سيدات والحشيش بالمركز الأول| مكافحة الإدمان تكشف مفاجأة على الهواء



خصص برنامج 8 الصبح فقرة خاصة، من داخل صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، لمعرفة آخر التطورات و الخطط التى حدثت فى الفترة الأخيرة.

أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مصر لا تخجل من عرض مشكلة المخدرات، و تتعامل معها بطريقة علمية، موضحًا أن هناك دولا كبيرة تخجل من هذا الأمر، ولا تعرض الأرقام الحقيقة.

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم انتشار الأوبئة، أن فيروس خوستا-2 هو فيروس جديد شبيه لـ كورونا، أن هذا الفيروس تم اكتشافه من خلال الأبحاث التى تمت على الحيوانات.

وأضاف أستاذ علم انتشار الأوبئة، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الخبراء حذروا من خوستا-2، وأن الخفافيش بها كمية كبيرة من الفيروسات، وهذا الفيروس يكون فى الخفاش.

قال المهندس أيمن عبدالوهاب ، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، إن الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم لم يحدث منذ عقود طويلة مضت، مردفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع حلا كاملا لمشكلة الإعاقة ، من خلال قانون الإعاقة الجديد، والذي يتميز بالشمول والوضوح .

وأضاف الرئيس الإقليمي لأولمبياد الخاص الدولي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن مصر نجحت في إطلاق صندوق "عطاء"، وهو يعد الصندوق الاستثماري الأول من نوعه في مصر لذوي الهمم، وباعتراف هيئة سوق المال ، وتبعه صناديق أخرى خيرية في نفس الملف ، موضحا أن مصر خلال 8 سنوات تشهد عدد كبير من الانجازات الرياضية لذوي الهمم .

عرضت فضائية “ اكسترا نيوز ” لقطات من مراسم توقيع الرئيس الروسي “ فلاديمير بوتين ” على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا .

ووفقا له سيتم توقيع معاهدات بشأن الانضمام إلى روسيا مع جميع المناطق الأربع التي أجريت فيها الاستفتاءات، وفي نفس اليوم سيلتقي بوتين برؤساء المناطق الأوكرانية.

عرضت برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" خبرا عن آخر موعد لتسجيل رقم المحمول ببطاقات التموين، وأوضح الخبر أن اليوم هو آخر موعد للتسجيل.

خطوات تسجيل رقم الهاتف بـ بطاقات التموين



- على صاحب بطاقة التموين الدخول إلى موقع دعم مصر

- الخطوة الثانية تتمثل فى الضغط على “تسجيل رقم المحمول”

-ثم تتضمن الخطوة الثالثة فى تسجيل رقم البطاقة التموينية المكونة من 12 رقما.

- وبعد التسجيل تظهر خانة بها الاسم بالكامل وبجواره خانة يكن تسجيل رقم الهاتف بها.

- بعد الإنتهاء من كتابة رقم الهاتف سيتم الضغط على تأكيد.