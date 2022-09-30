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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تتألق في أحدث جلسة تصوير |شاهد

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

شاركت الفنانة عائشة بن احمد، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت عائشة في الصور بفستان انيق بالوان مبهجة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة، حيث تركت خصلات شعرها الاشقر تنسدل على كتفيها بشكل مرتب.

ووضعت عائشة مكياجًا ناعما، لتظهر بشكل جذاب، كما وضعت أحمر شفاه باللون النود الناعم؛ ليتناغم مع ملامحها الهادئة والبسيطة. 


وتشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد فى بطولة مسلسل "وعد إبليس"، وتصدرت الحلقات الأولى من مسلسل "وعد إبليس"، تريند مصر، عبر منصة "شاهد vip"، حيث يقوم ببطولة العمل النجوم عمرو يوسف وعائشة بن أحمد ومريم الخشت، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

مع بداية عرضه، أثار المسلسل تفاعلا كبيرًا بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد ردود فعل إيجابية عديدة بسبب تصاعد الأحداث، وهو ما عبّرت عائشة بن أحمد عن سعادتها به، خاصة بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، موجهة رسالة للجمهور بأن هناك أحداثًا أقوى ومليئة بالمفاجآت في الحلقات المقبلة.

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IMG_٢٠٢٢٠٩٣٠_١٧٠٤٢٢
جلسة تصوير الفنانة التونسية عائشة بن احمد فستان أنيق منصة شاهد vip الفنانة التونسية عائشة بن أحمد

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