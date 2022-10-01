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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 1-10-2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم السبت

واصل الدولار الأمريكى إرتفاعه للأسبوع الثالث على التوالى فى البنوك العاملة بمصر ، مسجلا زيادة بقيمة 29 قرشا ، وسجل ارتفاعا قدره 10 قروش خلال الاسبوع الماضي .

وننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت الأول من أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

سعر الدولار الأمريكى فى البنك المركزي 

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي 19.50جنيه للشراء و 19.61جنيه للبيع  مقارنة 19.51 جنيه للبيع فى اول تعاملات الأسبوع الماضي بإرتفاع 10 قروش .

سعر الدولار الامريكى فى البنك المركزى

سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم 

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي 19.56جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع مقارنة 19.52 جنيه للبيع فى أول تعاملات الأسبوع الماضى .

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد فى بنوك ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية )  19.54جنيه للشراء و 19.56جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصر إيران للتنمية 19.53جنيه للشراء و 19.56جنيه للبيع.

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أزمة كبرى.. الدولار يصعد بقوة والعملات تنهار

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بكام النهارده| ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية أخر سبتمبر.. فيديو

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد) 19.53جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت  فى بنوك (كريدى اجريكول، قطر الوطني) نحو  19.52جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.51جنيه للشراء و 19.57جنيه للبيع مقارنة 19.54 جنيه فى أول تعاملات الأسبوع الماضي بإرتفاع 3 قروش .

سعر الدولار اليوم 

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري اليوم السبت فى بنوك (العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي) نحو 19.51جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنوك

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية  ،الكويت الوطني) نحو 19.49جنيه للشراء و 19.59جنيه للبيع.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك البركة 19.46جنيه للشراء و 19.56جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار فى البنوك

 

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.56جنيه للشراء.

 

اعلى سعر لشراء الدولار 
الدولار الدولار الأمريكى البنك المركزي البنوك اليوم السبت

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