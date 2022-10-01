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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| رسالة صريحة من سالي عبد السلام لخطيبها.. المكان واحد والوشوش متقابلتش.. مناسبة تجمع بين أسما شريف منير وطليقها

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ومن أبرزها…

 

مش هنبدأها كدا .. رسالة صريحة من سالي عبد السلام لخطيبها |شاهد

أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام  ارتباطها عبر حسابها على إنستجرام، ووجهت رسالة صريحة تداعب فيها خطيبها وكتبت معلقة على صورة لهما:" مش هنبدأها كده".

 

المكان واحد والوشوش متقابلتش .. مناسبة تجمع بين أسما شريف منير وطليقها

حرصت أسما شريف منير على التواجد أمس في احتفالية منصة شاهد مع أحد أصدقائها، وجمعت الصدفة بينها وبين طليقها محمود حجازي الذي تواجد في نفس المكان ولكنهما لم يلتقيا وجها لوجه وكأنهما غريبان عن بعضهما.

 

ينطلق غدا.. مواعيد عرض مسلسل دوبامين على الفضائيات

تبدأ شبكة قنوات cbc عرض المسلسل الدرامى الجديد “دوبامين ” للفنانة ريم مصطفى غدا السبت المقبل.

 

بعد أنباء انفصالهما.. تصرف صادم من زوج نسرين طافش

تصدر اسم نسرين طافش، مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد تداول أنباء تفيد بانفصالها عن زوجها شريف شرقاوي، حيث حذف الثنائي صورهما معا.
 

الاثنين.. مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية السينمائي

يعقد الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس  مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ورئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الخامسة مساء الاثنين 3 أكتوبر الجاري بمحافظة الإسكندرية.

اخبار الفن شريف منير محمود حجازي أسما شريف منير البحر المتوسط سالي عبد السلام

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