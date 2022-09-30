بعد ضم 4 أقاليم أوكرانية..عمرو أديب: روسيا عمرها ما أخدت حاجة ورجعتها

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كافة الأقاليم الأربعة التي سيطرت عليها روسيا من أوكرانيا لن تعود مرة أخري، وهذا ما أكده بوتين بعد أن أعلن ضم الأقاليم لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا لبلاده.

وتابع عمرو أديب خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،: "بوتين قال الآن نستطيع الآن نتفاوض .. بيفكرني بشعار الجلاء التام أو الموت الزؤام، مضيفا:"بوتين خد الأربع أقالم وهضمها هضما كملا وعمل كيلو بامية مع حكام المناطق".



وأوضح أديب،:" روسيا عمرها ما أخدت حاجة ورجعتها إلا لما تنهار على الأرض من خلال إنهاكها عسكريا".