فاطمة كشري: زوجي اعترض على دخولي عالم الفن.. ضربني وقولتله طلقني



قالت الفنانة فاطمة كشري، إن زوجها اعترض على دخولها عالم الفن، واعتدى عليها بالضرب، قائلة : قالي يا أنا يا التمثيل قولتله طقلني".

وأضافت الفنانة فاطمة كشري خلال لقاء لها لبرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية “الحدث اليوم”، "لما بيجيلي شغل بوقف بنتي مكاني على عربية الكشري، ربنا يكرمها بعد ما خصلت كلية الحقوق وهطلعها تعمل عمرة".

كان مع الفنان نور الشريف

تابعت الفنانة فاطمة كشري، أول فيلم شاركت فيه كان مع الفنان نور الشريف في فيلم صراع الأحفاد، والتاني فيلم كان كتيبة الإعدام، وأول أجر تقاضيته 10 جنيها والسمسار كان بياخد مني جنيه.

