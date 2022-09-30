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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاطمة كشري: زوجي اعترض على دخولي عالم الفن.. ضربني وقولتله طلقني

الفنانة فاطمة كشري
الفنانة فاطمة كشري


قالت الفنانة فاطمة كشري، إن زوجها اعترض على دخولها عالم الفن، واعتدى عليها بالضرب، قائلة : قالي يا أنا يا التمثيل قولتله طقلني".

فاطمة كشري: أول أجر تقاضيته من التمثيل كان 10 جنيهات..فيديو

فاطمة كشري عن بحث نادية الجندي عن عريس: بسبب الحقن اللي في وشها

وأضافت الفنانة فاطمة كشري خلال لقاء لها لبرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية  “الحدث اليوم”، "لما بيجيلي شغل بوقف بنتي مكاني على عربية الكشري، ربنا يكرمها بعد ما خصلت كلية الحقوق وهطلعها تعمل عمرة".

 

كان مع الفنان نور الشريف

تابعت الفنانة فاطمة كشري، أول فيلم شاركت فيه كان مع الفنان نور الشريف في فيلم صراع الأحفاد، والتاني فيلم كان كتيبة الإعدام، وأول أجر تقاضيته 10 جنيها والسمسار كان بياخد مني جنيه.
 

فاطمة كشرى نادية الجندي نور الشريف محمد موسى كلية الحقوق

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