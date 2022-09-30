فاطمة كشري: محمد رمضان شاف كتير في حياته ونفسه يتمتع بفلوسه

قالت الفنانة فاطمة كشري، إن الفنان محمد رمضان من الجيل القديم، مضيفة: "شغال من زمان وكافح كتير في حياته وتعب وربنا اداله بعد ذل كتير شافه في حياته".

وأضافت الفنانة فاطمة كشري خلال لقاء لها لبرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية “الحدث اليوم، ”هو حر في ماله وعايز يتمتع بفلوسه بعد أيام الشقاء، وبيفرح لما الناس تجيب في سيرته وهو مش عايز شهرة".

السمسار كان بياخد مني جنيه

تابعت الفنانة فاطمة كشري، أول فيلم شاركت فيه كان مع الفنان نور الشريف في فيلم صراع الأحفاد، والتاني فيلم كان كتيبة الإعدام، وأول أجر تقاضيته 10 جنيها والسمسار كان بياخد مني جنيه.



