بيجو تكشف عن e-208 الكهربائية بمحرك جديد ومدى أطول| صور

ستتلقى سيارة بيجو e-208 الكهربائية تحديثًا رئيسيًا العام المقبل، مع مجموعة نقل حركة جديدة توفر قوة معززة ونطاق أطول بكثير.

من المقرر أن يتم طرح سيارة e-208 المحدثة للبيع في عام 2023 ، وتتلقى مجموعة نقل الحركة الموجودة في سيارة بيجو e-308 هاتشباك التي تم الكشف عنها مؤخرًا، بما في ذلك بطارية أكبر بسعة 51 كيلو وات في الساعة.

بيجو e-208

ستعتمد السيارة الكهربائية على محرك بقوة تتراوح من 136 حصانًا إلى 156 حصانًا، بينما يتحسن نطاق المسافة المقطوعة بشحنة كاملة من 225 إلى 248 ميلًا.

لم تكشف بيجو بعد عن أرقام الأداء النهائية للسيارة الجديدة، ولكن من المتوقع أن تسارع من 0 إلى 62 ميل في الساعة أقل من 8.0 ثانية.

تتكون البطارية في مجموعة نقل الحركة الجديدة من e-208 من 80٪ نيكل و 10٪ منجنيز و 10٪ كوبالت، مما يحسن الكفاءة مقارنة بـ e-208 السابقة.

بيجو e-208

قالت بيجو إنها ترفع متوسط ​​كفاءة الطاقة إلى 5.18 ميجا وات في الساعة ، بفضل تنفيذ مضخة حرارية، ومستشعر رطوبة، ونسبة نقل جديدة وإطارات جديدة مقاس 16 بوصة من الفئة A +.

تم تحسين النطاق في الظروف الباردة ، خاصة في درجات الحرارة حول درجة التجمد، مع الاحتفاظ بأقصى معدل شحن يبلغ 100 كيلو وات، ويمكن شحن e-208 من 20٪ إلى 80٪ في أقل من 25 دقيقة.

ستنضم السيارة e-208 مرة أخرى إلى خط إنتاج البنزين والديزل من سيارة 208 ، والتي تبدأ أسعارهم من 24,437 دولار.

بيجو e-208

لم تكشف بيجو عن الأسعار الخاصة بالطراز الكهربائي حتى الآن، لكننا نتوقع أن يحصل الطراز الجديد على علاوة طفيفة على الطراز الحالي، والذي يبدأ من 30195 جنيهًا إسترلينيًا.

بيجو e-208

باعت بيجو 110.000 نموذج من طراز e-208 منذ إطلاقها في عام 2019، وظهرت طرازات 208 بجميع الأشكال المجمعة باستمرار في أفضل خمسة موديلات مبيعًا في أوروبا طوال عام 2022 ، بعد أن بيعت 16317 مرة في مارس وحده.