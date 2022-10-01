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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد منير يتألق بأغنية علموني عنيكي فى حفله بالشيخ زايد.. فيديو

محمد منير
محمد منير

أحيا الفنان محمد منير حفلاً ضخماً فى احدي الاماكن الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد ، وسط حضور حضور جماهيري ضخم . 

وقدم الفنان محمد منير عدد من الاغاني الشهيرة مثل علموني عنيكي ، علي صوتك بالغنا ، وهيلا هيلا ،  لسه قادر،  وشجر اللمون .

 


 

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منير يقدم أغنية «لي لى» لأول مرة على المسرح 

وقدّم محمد منير خلال حفلته الاخيرة أغنيته الجديدة لي لي، وهي الأغنية التى أثارت الكثير من الجدل بعد طرحها على اليوتيوب، حيث اتهم شاعر غنائى الفنان أكرم حسني مؤلف وملحن الأغنية بسرقتها من أحد أعماله وتم حذفها من اليوتيوب، إلا أن أزمة الأغنية تم حلها بعد أيام من حذفها وعادت مرة أخرى إلى اليوتيوب.

هدية منير من الجمهور

 وعادة ما يستقبل الكينج محمد منير فى معظم حفلاته العديد من الهدايا والورود تعبيرا من الجمهور على حبهم الشديد له، إلا أن أمس كانت الهدية بمثابة مفاجأة لمحمد منير، حيث أهدى أحد الحضور محمد منير مجسم على شكل ثلاث أصابع بنفس الإشارة التى أشتهر بها منير منذ بداية مشواره الفني، وهو ما جعله يتأثر على المسرح وكاد أن يبكى وتقدم بالشكر للشخص الذي فكر ونفذ تلك الهدية الغالية على حد وصفه. 
 

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