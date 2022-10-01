أخبار التكنولوجيا|هواوي: نسير مع الحكومة المصرية للوصول لأهداف استراتيجية التنمية 2030.. ومايكروسوفت تحذر من هذه الروابط على لينكد إن

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



أكد مابن، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي، بشركة هواوي مصر إن هواوي تعمل مع الحكومة المصرية لتحقيق عددا من المشروعات المهمة من خلال تقديم أفضل الحلول والإمكانات لديها، وفي الوقت نفسه تتعاون من أجل تحقيق التحول الرقمي الشامل في جميع المجالات.



مع اقتراب الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Google Pixel 7 القادمة من شركة جوجل، قررت الشركة التشويق لهواتفها المميزة عبر مقطع فيديو تشويقي، يضم التصميمات الخاصة بالهواتف الذكية، وألوانها وعدد من الإمكانات التي ستصدر بها.

كشفت تسريبات أسعار هواتف شاومي الرائدة Xiaomi 12T والتي ستنطلق رسميا في 4 أكتوبر القادم، والتي ستضم عددا من الميزات الجبارة ، منها كاميرا فائقة وبطارية عملاقة، وتصميم شبابي مميز للغاية.



حذرت شركة مايكروسوفت للبرمجيات من قيام عدد من مجموعات الهاكرز المنظمة التي تقوم باستخدام برامج مفتوحة المصدر للإعلان عن وظائف وهمية، وكذلك عروض عمل غير موجودة لخداع المطورين والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأيضا المؤسسات للسيطرة على البيانات الخاصة بهم وتسريبها، وكذلك تدمير الأجهزة المخترقة.



كشفت تسريبات أن شركة ريلمي الصينية تستعد قريبا لإطلاق هاتفها المميز Realme 10 ، والذي سيحصل على عدد من المواصفات الجبارة، بالإضافة إلى السعر الرخيص المناسب للفئة المتوسطة والشبابية، كما سيحصل الهاتف على تصميم أنيق للغاية.