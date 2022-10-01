حاصلة على نوبل تتساءل: لماذا لا نرى المسلمين في هوليوود ؟

تحدثت الناشطة الباكستانية والحاصلة على جائزة نوبل ملالا يوسف عن غياب الممثلات والممثلون المسلمين في أفلام هوليوود الإمريكية.

وتابعت خلال حدث "باور أوف وومن" الأخير في الولايات المتحدة بعد تكريمها، "أقوم بأنشطة متنوعة لأكثر من عقد حتى الآن، وأدركت أنه لا ينبغي أن يقتصر النشاط على عمل المنظمات غير الحكومية فقط، هناك أيضًا عنصر تغيير عقول الناس ووجهات نظرهم وهذا يتطلب المزيد من العمل ".

ووفقا لموقع "اراب نيوز" أشارت ملالا البالغة من العمر 25 عامًا ، إلى دورها الجديد كمنتجة محتوى، إلى أنه على الرغم من أن المسلمين يشكلون 25 ٪ من السكان ، إلا أن هناك 1٪ فقط من المسلمين في المسلسلات التلفزيونية الشعبية.



وأضافت مخاطبة ضيوف القائمة الأولى ، بما في ذلك السياسية الأمريكية هيلاري كلينتون وابنتها تشيلسي ، والممثلة الأمريكية إليزابيث أولسن ، ومقدمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري ، والممثلة الأمريكية السابقة ، وزوجة الأمير البريطاني هاري ، ميجان ماركل: في هوليوود ، ضمنيًا أو بصراحة أن هذه الشخصيات لها أدوار صغيرة جدًا وهم أصحاب البشرة الداكنة أو المسلمون.

غياب المسلمون عن هوليوود

وأضافت أنه حال تقديم عمل يتضمن شخصيات متنوعة، فإنه يجب التنوع بين الأدوار أيضا، وقالت: "أنا امرأة ، ومسلمة ، وبشتونية ، وباكستانية. وشاهدت "خلافة" و "تيد لاسو" و "سيفيرانس" ، يقودها أشخاص ببشرة بيضاء وهذا غير صحيح".

وطالبت أنه حال تقديم أعمال ذات أدوار عن ثقافات مختلفة يجب تقديمها من قبل شخصيات متنوعة أيضا، وقالت: "إذا استطعنا مشاهدة تلك العروض ، فأعتقد أن الجماهير يجب أن تكون قادرة على مشاهدة العروض التي صنعها أشخاص مختلفون، والتي أنتجها وأخرجها أشخاص من ثقافات متنوعة .. هذا ممكن ، وسأحققه".