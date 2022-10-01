مد التقديم للطلاب بالجامعات الخاصة حتى منتصف الشهر الجاري

قال الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنه قد تم اتخاذ قرار بمد موعد التقديم المباشر للجامعات الخاصة وذلك حتى منتصف الشهر الجاري ، موضحا أنه ليس هناك اختلاف في الحدود الدنيا المعلنة للكليات بالجامعات الخاصة بحيث يكون التقديم عبر الموقعالإلكتروني للجامعة.





أكد الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن هناك قرار رسمي بتفويض رؤساء الجامعات الحكومية بتولي إدارة أعمال الجامعات الأهلية الجديدة التابعة لهم ، لحين تشكيل مجلس للجامعات الأهلية الجديدة.



وأضاف "الغر" لصدى البلد، أن القرار قد يستمر لفصل دراسي واحد أو هذا العام الدراسي بالكامل لحين تشكيل المجلس وليس دائم ، مؤكدا على استعداد الجامعات الأهلية لاستقبال كافة الطلاب غدا في أول يوم دراسي لهم.

وتأتي إدارة الجامعات الأهلية الجديدة كالتالي :



- الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قائم بأعمال رئيس جامعة المنوفية الأهلية.

- الدكتور محمود المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، قائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة الأهلية.

- الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، قائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية.

- الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، قائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط الأهلية.

- الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الأهلية.

- الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية.

- الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، قائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية الأهلية.

- الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، قائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية.

- الدكتور عاطف حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، قائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق الأهلية.

- الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، قائم بأعمال رئيس جامعة قنا الأهلية.

- الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، قائم بأعمال رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قائم بأعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية