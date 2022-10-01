عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر ميلان يستضيف روما في لقاء الجريحين بـ الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد روما
إنتر ميلان ضد روما

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره روما، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مديره الفني سيموني إنزاجي، لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز على روما في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في ترتيب الدوري الإيطالي.

وكان فريق إنتر ميلان سقط أمام أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي.

وخاض فريق إنتر ميلان 7 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 4 مباريات، وخسر 3 مواجهات.

في المقابل يطمح فريق روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، في مداواة جراحه أيضا، بخطف نقاط المباراة الثلاث، بعد السقوط أمام أتالانتا بهدف نظيف في الجولة الماضية.

وولعب روما 7 مباريات في الدوري الإيطالي، فاز في 4 مباريات، وتعادل في لقاء، وخسر في مواجهتين.

يذكر أن آخر مباراة جمعت إنتر ميلان وروما، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وفاز إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب روما وإنتر ميلان:

يحتل فريق روما المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز السابع.

 

إنتر ميلان روما إنزاجي جوزيه مورينيو الدوري الايطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

الذهب يتراجع بقوة الحق اشترى.. هبوط الأسعار وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

حدث ليلاً.. الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يفقد 87 جنيهًا..أول طابور صباح في العام الدراسي الجديد

عمرو أديب: الناس بتعمل جمعيات دلوقتي عشان تشتري السبلايز

طائرة هليكوبتر للبحث عن 3 أشخاص مفقودين في صحراء مطروح

غسلوه بماء زمزم.. لحظات مؤثرة في وداع "ولاء" صيدلي حلوان

ترشيحاتنا

وفقًا للمعايير.. عبد الخالق: تسكين قرابة 3000 طالب بالمدن الجامعية

بشرى سارة.. الأرصاد: اليوم موعد انكسار الموجة الحارة وبداية البرودة| فيديو

جبروت امرأة.. أردنية تطعن زوجها بالسكين وتحرقه بالماء المغلي

القادمة من غزة.. نظام جديد يمنع إصابة جنود إسرائيل بالصواريخ المضادة للدروع

حملت بتوأم وانا كان نفسي في الولد.. اعترافات قاتل بائعة الملابس بالقطامية

بسبب اعترافه بتعاطي الحشيش.. الشرطة تلاحق فنانا مغربيا شهيرا| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة ساحرة لزوجة عماد متعب في باريس| شاهد

من الخيانة الى بيع عربيته واستغلاله ماديا.. تبادل اتهامات بين منة عرفة ومحمود المهدى |القصة الكاملة

في اليوم العالمي لـ القهوة.. معلومات صادمة وأضرار لن تتوقعها| تفاصيل

نساء هذه الأبراج يفضلن العمل على الجواز.. هل أنتِ منهن؟

فيديو

من الخيانة الى بيع عربيته واستغلاله ماديا.. تبادل اتهامات بين منة عرفة ومحمود المهدى |القصة الكاملة

بعد حفلها فى قطر.. سعر صادم لإطلالة نانسى عجرم.. فيديو

فرق خبرة .. انتصار: انا وباسم سمرة سندنا نيللي كريم في ذات

ديانا حداد فى عيد ميلادها .. أعلنت إسلامها وحصلت على الجنسية الإماراتية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ