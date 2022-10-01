إنتر ميلان يستضيف روما في لقاء الجريحين بـ الدوري الإيطالي

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره روما، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مديره الفني سيموني إنزاجي، لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز على روما في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في ترتيب الدوري الإيطالي.

وكان فريق إنتر ميلان سقط أمام أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي.

وخاض فريق إنتر ميلان 7 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 4 مباريات، وخسر 3 مواجهات.

في المقابل يطمح فريق روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، في مداواة جراحه أيضا، بخطف نقاط المباراة الثلاث، بعد السقوط أمام أتالانتا بهدف نظيف في الجولة الماضية.

وولعب روما 7 مباريات في الدوري الإيطالي، فاز في 4 مباريات، وتعادل في لقاء، وخسر في مواجهتين.

يذكر أن آخر مباراة جمعت إنتر ميلان وروما، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وفاز إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب روما وإنتر ميلان:

يحتل فريق روما المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز السابع.